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Словенская авиакомпания приостановила полеты из-за банкротства

Новости » Общество    24.09.2019 - 16:57
Словенская авиакомпания приостановила полеты из-за банкротства
Фото: авиакомпания Adria Airways (flickr.com/Anna Zvereva)

В Adria Airways пытаются найти инвесторов, чтобы спасти компанию

Словенская авиакомпания Adria Airways отменила все рейсы, запланированные на 24 и 25 сентября, из-за финансовых проблем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Avianews.

Сообщается, что рейсы были отменены из всех трех баз авиаперевозчика в Любляне, Приштине и Тиране. На данный момент руководство Adria Airways пытается найти потенциального инвестора, чтобы сохранить компанию.

"Решение о временной приостановке полетов является следствием отсутствия обеспеченного доступа к новым денежным средствам, которые необходимы для продолжения дальнейшей деятельности", - заявили в компании.

Пассажирам советуют перед выездом в аэропорт проверять в своем билете, кто является фактическим перевозчиком, ведь Adria Airways имела соглашения с другими авиакомпаниями.

Напомним, до этого РБК-Украина сообщало, что старейший туроператор в мире британская компания Thomas Cook прекратила свою работу из-за проблем с финансами. Авиакомпания объявила о своем банкротстве и ликвидации, так как не смогла получить инвестиции в размере 250 млн долларов.

Также в начале сентября сообщалось, что французская авиакомпания Aigle Azur отменила все рейсы из-за угрозы банкротства. В авиакомпании заявили, что пытаются найти желающих поглотить компанию ради спасения бизнеса.

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