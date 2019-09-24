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Словенська авіакомпанія припинила польоти через банкрутство

Новини » Суспільство    24.09.2019 - 16:57
Словенська авіакомпанія припинила польоти через банкрутство
Фото: авіакомпанія Adria Airways (flickr.com/Anna Zvereva)

В Adria Airways намагаються знайти інвесторів, щоб врятувати компанію

Словенська авіакомпанія Adria Airways скасувала всі рейси, заплановані на 24 і 25 вересня, з-за фінансових проблем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Avianews.

Повідомляється, що рейси були скасовані всіх трьох баз авіаперевізника в Любляні, Пріштіні і Тирані. На даний момент керівництво Adria Airways намагається знайти потенційного інвестора, щоб зберегти компанію.

"Рішення про тимчасове припинення польотів є наслідком відсутності забезпеченого доступу до нових грошових коштах, які необхідні для продовження подальшої діяльності", - заявили в компанії.

Пасажирам радять перед виїздом в аеропорт перевіряти у своєму квитку, хто є фактичним перевізником, адже Adria Airways мала угоди з іншими авіакомпаніями.

Нагадаємо, до цього РБК-Україна повідомляло, що найстаріший туроператор в світі британська компанія Thomas Cook припинила свою роботу з-за проблем з фінансами. Авіакомпанія оголосила про своє банкрутство і ліквідацію, так як не змогла отримати інвестиції в розмірі 250 млн доларів.

Також на початку вересня повідомлялося, що французька авіакомпанія Aigle Azur скасувала всі рейси через погрози банкрутства. В авіакомпанії заявили, що намагаються знайти бажаючих поглинути компанію заради порятунку бізнесу.

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