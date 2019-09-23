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Старейший туроператор в мире прекратил работу

Новости » Туризм    23.09.2019 - 10:51
Старейший туроператор в мире прекратил работу
Иллюстративное фото (twitter.com/The_Audio_Pimp)

Туроператор неоднократно пытался получить инвестиции в размере 250 млн долларов

Британская туристическая компания Thomas Cook объявила о своем банкротстве и ликвидации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, туроператор неоднократно пытался получить от частных инвесторов инвестиции в размере 250 млн долларов, однако все попытки провалились.

"Несмотря на значительные усилия, переговоры не привели к достижению соглашения между акционерами и кредиторами. Правление компании таким образом пришло к выводу, что у него нет иного выбора, кроме как немедленно приступить к принудительной ликвидации", - отметили в пресс-службе компании.

Фирма переведена под контроль арбитражного управляющего, который от имени службы Великобритании по вопросам неплатежеспособности будет наблюдать за процессом ликвидации.

В свою очередь компания "незамедлительно прекращает торговые операции, все предстоящие рейсы отменяются, а путевки считаются недействительными". Это коснулось более 600 тыс. туристов во всем мире.

Правительство Великобритании отклонило просьбу Thomas Cook о финансовой помощи в размере 170 млн евро. Премьер-министр Борис Джонсон заявил о "крупной сумме денег налогоплательщиков" и "моральной опасности".

Отметим, компания Thomas Cook работала с 1841 года и считается старейшей в мире в туристическом сегменте.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что бельгийская авиакомпания Brussels Airlines прекращает полеты в Украину. Последний рейс из Киева до Брюсселя авиакомпания совершит 17 ноября 2019 года.

Кроме того, британская авиакомпания British Airways прекращает авиаперелеты в Украину из Лондона. Последний рейс авиакомпании будет совершен 3 октября этого года.

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