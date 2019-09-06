Французская авиакомпания отменила все рейсы из-за угрозы банкротства

Иллюстративное фото (facebook.com/aigleazur.int)

Aigle Azur закрыл все рейсы начиная с 7 сентября

Французская авиакомпания Aigle Azur, которая является второй по величине во Франции, отменила все рейсы с 7 сентября из-за угрозы банкротства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт авиакомпании.

В авиакомпании заявили, что пытаются найти желающих поглотить компанию ради спасения бизнеса.

"Aigle Azur испытывая большие экономические трудности, к сожалению, обязан отменить все рейсы с субботы, 7 сентября", - говорится в сообщении авиакомпании.

В случае отмены рейса пассажиру предлагается купить новый билет и подать жалобу в юридические органы.

"Для пассажиров, которые воспользовались услугами нашей авиакомпании и чей обратный рейс отменен, другие авиакомпании могут предложить льготные тарифы на покупку нового билета", - сообщили в Aigle Azur.

Отметим, Aigle Azur совершает половину своих операций внутри Алжира. Из-за убыточности компания в прошлом месяце объявила о планах продажи своих португальских маршрутов своему конкуренту.

Ранее РБК-Украина сообщало, что аэропорт "Киев" был закрыт на ремонтные работы. До 12 сентября рейсы из аэропорта будут обслуживаться в "Борисполе".

Также сообщалось, что лоукостер SkyUp в декабре запустит новый рейс из Киева в Турин (Италия). Рейсы будут осуществляться из аэропорта "Борисполь" начиная с 12 декабря.