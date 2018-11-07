Словенская авиакомпания прекращает полеты в Киев

Фото: авиакомпания Adria Airways (flickr.com/Anna Zvereva)

Также компания прекращает полеты в столицы Польши и Румынии

Словенская авиакомпания Adria Airways прекращает полеты в столицы Украины, Польши и Румынии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EX-YU Aviation News.

Сообщается, что информация о рейсах по указанным направлениям больше не доступна в системе бронирования авиакомпании.

"Принимая во внимание имеющиеся возможности и данные обстоятельства, мы решили еще больше оптимизировать наши операции с началом зимнего сезона и решили не продолжать полеты по этим трем направлениям на данный момент, а именно в Бухарест, Киев и Варшаву", - прокомментировали ситуацию в авиакомпании.

Напомним, в октября 2017 года Словенская авиакомпания Adria Airways после пятилетнего перерыва возобновила полеты в Украину.

Ранее сообщалось, что в Федеральном авиационном управлении США (FAA) сняли запрет для авиакомпании на полеты в Украину. Запрет на полеты остается над оккупированным Крымом и некоторыми частями Украины.

Кроме того, эстонская авиакомпания Nordica приостанавливает полеты по направлению Киев - Таллин на зимний период с международного аэропорта "Киев" им. Сикорского.