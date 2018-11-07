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Словенська авіакомпанія припиняє польоти до Києва

Новини » Суспільство    07.11.2018 - 12:54
Фото: авіакомпанія Adria Airways (flickr.com/Anna Zvereva)
Фото: авіакомпанія Adria Airways (flickr.com/Anna Zvereva)

Також компанія припиняє польоти до столиць Польщі і Румунії

Словенська авіакомпанія Adria Airways припиняє польоти в столиці України, Польщі і Румунії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EX-YU Aviation News.

Повідомляється, що інформація про рейси за вказаними напрямками більше не доступна в системі бронювання авіакомпанії.

"Беручи до уваги наявні можливості і дані обставини, ми вирішили ще більше оптимізувати наші операції з початком зимового сезону і вирішили не продовжувати польоти за цими трьома напрямками на даний момент, а саме в Бухарест, Київ і Варшаву", - прокоментували ситуацію в авіакомпанії.

Нагадаємо, до жовтня 2017 року Словенська авіакомпанія Adria Airways після п'ятирічної перерви відновила польоти в Україну.

Раніше повідомлялося, що у Федеральному авіаційному управлінні США (FAA) зняли заборону для авіакомпанії на польоти в Україну. Заборона на польоти залишається над Кримом і деякими частинами України.

Крім того, естонська авіакомпанія Nordica призупиняє польоти за напрямком Київ - Таллінн на зимовий період з міжнародного аеропорту "Київ" ім. Сікорського.

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