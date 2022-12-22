Словенію вперше очолила жінка-президент

Сьогодні, 22 грудня, Наташа Пірц Мусар, яка була обрана президентом Республіки Словенія у другому турі президентських виборів 13 листопада, склала присягу президента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTV SLO.
Пірц Мусар на урочистому засіданні парламенту з нагоди Дня незалежності та єдності поклялася, що буде поважати конституційний лад, що діятиме по совісті та працюватиме всіма силами на благо Словенії.
Вона стала першою в історії країни жінкою-президентом, а її перемога посилила ліберальний блок політичних сил у Словенії після перемоги лівоцентристів на парламентських виборів, які проходили у квітні. До обов'язків президента вона приступить вже в п'ятницю, 23 грудня.
Нагадаємо, міністр оборони Словенії Мар'ян Шарець відвідав Київ. У ході візиту він провів переговори зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.
Раніше ми писали, що Наташа Пірц Мусар перемога в другому турі виборів, набравши понад 50 відсотків голосів.
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