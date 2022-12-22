Словенію вперше очолила жінка-президент

Пірц Мусар на урочистому засіданні парламенту з нагоди Дня незалежності та єдності поклялася, що буде поважати конституційний лад, що діятиме по совісті та працюватиме всіма силами на благо Словенії.

Вона стала першою в історії країни жінкою-президентом, а її перемога посилила ліберальний блок політичних сил у Словенії після перемоги лівоцентристів на парламентських виборів, які проходили у квітні. До обов'язків президента вона приступить вже в п'ятницю, 23 грудня.