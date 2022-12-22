Словению впервые возглавила женщина-президент

Сегодня, 22 декабря, Наташа Пирц Мусар, избранная президентом Республики Словения во втором туре президентских выборов 13 ноября, приняла присягу президента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTV SLO .
Пирц Мусар на торжественном заседании парламента по случаю Дня независимости и единства поклялась, что будет уважать конституционный строй, который будет действовать по совести и работать всеми силами во благо Словении.
Она стала первой в истории страны женщиной-президентом, а ее победа усилила либеральный блок политических сил в Словении после победы левоцентристов на проходивших в апреле парламентских выборах. К обязанностям президента она приступит уже в пятницу, 23 декабря.
Напомним, министр обороны Словении Марьян Шарец посетил Киев. В ходе визита он провел переговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.
Ранее мы писали, что Наташа Пирц Мусар победила во втором туре выборов, набрав более 50 процентов голосов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.