Словенія вже передала Україні майже 30 танків

Словенія виконала свою частину угоди із Німеччиною. В Україну прибула партія 28 танків М-55С, які передадуть на потребу ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24ur.
Стало відомо, що партію військової техніки помітили на залізничній станції Цельє. Під чорним брезентом ховалися 28 танків М-55С, які досі перебували у резерві словенської армії, але тепер вони посилять оборону України у війні.
До цього Словенія відправила до України 35 бронетранспортерів-амфібій BVP M80A. У Міноборони Словенії виданню підтвердили, що танки успішно передані Україні.
"Це 28 танків М-55С, які ми обіцяли в обмін на 35 важких автонавантажувачів 8х8 та п'ять важких водяних цистерн 8х8 для формування середньої батальйонної групи", - йдеться у повідомленні.
Німеччина має надати Словенії 40 транспортних машин, які також будуть служити для захисту та порятунку. Угоду про заміну прем'єр-міністр Роберт Голоб та канцлер ФРН Олаф Шольц уклали у вересні.
Танки М-55С - це бойові гусеничні машини з динамічним захистом та потужним озброєнням, призначені для знищення живої сили, бронетехніки та інших бойових машин противника
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Словенія передасть Україні десятки танків в обмін на вантажівки від Німеччини.
Раніше Німеччина оголосила про нові поставки зброї для ЗСУ. Зокрема, Берлін обіцяє відправити ЗСУ танки із Греції та Словаччини.
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