Ирландия вводит 14-дневный карантин для туристов

Фото: температурный скрининг (РБК-Украина)

Новые правила посещения страны начнут действовать с 28 мая

Правительство Ирландии приняло решение ввести 14 дневный карантин для туристов. Такое нововведение начнет действовать с 28 мая.

Об этом заявил министр здравоохранения Ирландии Саймон Харрис, передает Reuters.

Согласно новым правилам, все пребывающие в страну путешественники должны будут предоставить адрес, по которому они будут проходить самоизоляцию в течение 14 дней. Изначально нововведение будет действовать с 28 мая по 18 июня.

Напомним, с 15 июня Греция открывает туристический сезон только для граждан 20 европейских стран.

Кроме того, правительство Сербии разрешило въезд для туристов на территорию страны без обязательного теста на COVID-19 и отменило обязательную самоизоляцию по приезду.

Добавим, что в правительстве Португалии заявили, что страна готова принимать туристов.

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Автор: Валерия Мрачковская