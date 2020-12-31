Словения возобновила работу АЭС, которую останавливала из-за землетрясения в Хорватии

Фото: словенская АЭС (commons.wikimedia.org)

В Словении возобновила работу единственная в стране атомная электростанция Кршко. В день сильного землетрясения в соседней Хорватии система автоматически остановила работу станции.

Об этом сообщает N1.

Как сообщается, запуск станции состоялся в 22:00 30 декабря с выходом на полную мощность в обычном режиме 31 декабря.

"Оборудование исследовали и протестировали. На месте не произошло никаких повреждений, системы функционируют правильно", - отмечают в сообщении.

Станция Кршко, по плану, должна выйти из эксплуатации в 2023 году - после 40 лет работы, но в 2015 году срок ее работы решили продлить еще на 20 лет, несмотря на протесты экоактивистов. Станция обеспечивает около 20% потребностей в Словении электроэнергии, а также около 15% потребностей Хорватии.

Напомним, 29 декабря Хорватию всколыхнуло мощное землетрясение. Сила толчков оценивается в 6,2 балла по шкале Рихтера.

В результате землетрясения погибли по меньшей мере шесть человек в населенных пунктах Майское, Поляне и Петриня.

Среди погибших была 12-летняя девочка. Она погибла в хорватском городе Петриня.