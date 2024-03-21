Словенія вижене з країни російського дипломата

Нещодавно Австрія ухвалила рішення вислати з країни двох російських дипломатів. Причиною цього став скандал з екс-главою МЗС країни.

Естонія днями теж вирішила оголосити співробітника російського посольства персоною нон грата. Причиною стало втручання РФ у внутрішні справи країни.

Також прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо сказав, що з країни вислано десятки російських шпигунів. Ними виявилися "дипломати РФ".

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