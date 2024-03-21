Словения выдворит из страны российского дипломата

Недавно Австрия приняла решение выслать из страны двух российских дипломатов. Причиной тому стал скандал с экс-главой МИД страны.

Эстония на днях тоже решила объявить сотрудника российского посольства персоной нон грата. Причиной послужило вмешательство РФ во внутренние дела страны.

Также премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сказал, что из страны высланы десятки российских шпионов. Ими оказались "дипломаты РФ".

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