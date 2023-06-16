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Словенія відправить Україні допомогу для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Фото: Прапор Словенії (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Словенія сьогодні, 16 червня, вирішила виділити Україні матеріальну допомогу для ліквідації наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду Словенії.

"Уряд на сьогоднішньому засіданні прийняв рішення направити в Україну матеріальну допомогу у вигляді бензопил, заглибних електронасосів, переносних проточних насосів через механізм Союзу у сфері цивільного захисту на випадок масштабних надзвичайних подій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що орієнтовна вартість допомоги, включаючи транспортування, становить 228 405 євро. Словенія надасть Україні наступну матеріальну допомогу:

  • 50 бензопил;
  • 10 електронасосів ELKO 900 л/хв;
  • 10 переносних проточних насосів Honda 1100 л/хв;
  • 10 рятувальних жилетів;
  • 10 універсальних мобільних контейнерів;
  • 42 тисяч стерильних одноразових шприців;
  • 42 000 одноразових голок.

Інша допомога від Словенії

Також сьогодні уряд вирішив, що Словенія внесе до європейського інструменту підтримки України до 10,2 млн євро чотирма траншами у 2024, 2025, 2026 та 2027 роках.

Кошти будуть спрямовані на субсидування відсоткової ставки за кредитами, наданими Україні Європейською комісією в рамках зазначеного інструменту.

"Сплачуючи внесок, Словенія висловлює свою підтримку фінансуванню потреб України, відновленню критичної інфраструктури, інституційним реформам та початковій підтримці післявоєнної відбудови та процесу вступу України в ЄС", - зазначили в уряді країни.

Підрив Каховської ГЕС

У вівторок, 6 червня, Росія здійснила один з наймасштабніших екологічних і гуманітарних злочинів у новітній історії - підрив Каховської ГЕС.

Кабмін вирішив створити у Херсонській області комісію з обстеження пошкоджених будівель та споруд унаслідок повені після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

Детальніше про ситуацію після теракту на Каховській ГЕС у матеріалі РБК-Україна.

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