Словенія відправить Україні допомогу для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Словенія сьогодні, 16 червня, вирішила виділити Україні матеріальну допомогу для ліквідації наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду Словенії.
"Уряд на сьогоднішньому засіданні прийняв рішення направити в Україну матеріальну допомогу у вигляді бензопил, заглибних електронасосів, переносних проточних насосів через механізм Союзу у сфері цивільного захисту на випадок масштабних надзвичайних подій", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що орієнтовна вартість допомоги, включаючи транспортування, становить 228 405 євро. Словенія надасть Україні наступну матеріальну допомогу:
Інша допомога від Словенії
Також сьогодні уряд вирішив, що Словенія внесе до європейського інструменту підтримки України до 10,2 млн євро чотирма траншами у 2024, 2025, 2026 та 2027 роках.
Кошти будуть спрямовані на субсидування відсоткової ставки за кредитами, наданими Україні Європейською комісією в рамках зазначеного інструменту.
"Сплачуючи внесок, Словенія висловлює свою підтримку фінансуванню потреб України, відновленню критичної інфраструктури, інституційним реформам та початковій підтримці післявоєнної відбудови та процесу вступу України в ЄС", - зазначили в уряді країни.
У вівторок, 6 червня, Росія здійснила один з наймасштабніших екологічних і гуманітарних злочинів у новітній історії - підрив Каховської ГЕС.
Кабмін вирішив створити у Херсонській області комісію з обстеження пошкоджених будівель та споруд унаслідок повені після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.
Детальніше про ситуацію після теракту на Каховській ГЕС у матеріалі РБК-Україна.
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