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Словения отправит Украине помощь для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

Фото: Флаг Словении (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Словения сегодня, 16 июня, решила выделить Украине материальную помощь для ликвидации последствий подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства Словении.

"Правительство на сегодняшнем заседании приняло решение направить в Украину материальную помощь в виде бензопил, погружных электронасосов, переносных проточных насосов через механизм Союза в сфере гражданской защиты на случай масштабных чрезвычайных событий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ориентировочная стоимость помощи, включая транспортировку, составляет 228 405 евро. Словения предоставит Украине следующую материальную помощь:

  • 50 бензопил;
  • 10 электронасосов ELKO 900 л/мин;
  • 10 переносных проточных насосов Honda 1100 л/мин;
  • 10 спасательных жилетов;
  • 10 универсальных мобильных контейнеров;
  • 42 тысяч стерильных одноразовых шприцев;
  • 42 000 одноразовых игл.

Другая помощь от Словении

Также сегодня правительство решило, что Словения внесет в европейский инструмент поддержки Украины до 10,2 млн евро четырьмя траншами в 2024, 2025, 2026 и 2027 годах.

Средства будут направлены на субсидирование процентной ставки по кредитам, предоставленным Украине Европейской комиссией в рамках указанного инструмента.

"Оплачивая взнос, Словения выражает свою поддержку финансированию потребностей Украины, восстановлению критической инфраструктуры, институциональным реформам и начальной поддержке послевоенного восстановления и процесса вступления Украины в ЕС", - отметили в правительстве страны.

Подрыв Каховской ГЭС

Во вторник, 6 июня, Россия совершила одно из самых масштабных экологических и гуманитарных преступлений в новейшей истории – подрыв Каховской ГЭС.

Кабмин решил создать в Херсонской области комиссию по обследованию поврежденных зданий и сооружений в результате наводнения после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

Детальнее о ситуации после теракта на Каховской ГЭС в материале РБК-Украина.

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