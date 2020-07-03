Словения ужесточает меры по пересечению границы иностранцами

Правительство Словении решило ужесточить меры по пересечению границы с 4 июля. Решение было принято из-за резкого роста числа завозных случаев COVID-19.

Об этом говорится в сообщении правительства Словении.

Так, с субботы из списка эпидемиологически безопасных стран исключаются Чехия, Франция и Хорватия. Жители этих стран не будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию. Однако они должны будут предоставить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее 36 часов назад.

Кроме того, им нужно будет показать подтверждение бронирования в отеле или апартаментах, совершенного до 4 июля. Иначе во въезде в страну могут отказать.

Сотрудники полиции также начнут проверять данные о местонахождении граждан Словении и обладателей словенского вида на жительство, возвращающихся из указанных государств. В случае отсутствия документов, подтверждающих маршрут поездки (квитанции из отелей, свидетельство о собственности на недвижимость, парковочные талоны), а также наличия подозрений в посещении стран из "красной зоны", им могут вручить предписание о необходимости пребывания на домашнем карантине.

Отметим, что в "красную зону" стран с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией входит, в том числе и Украина. Въезд в Словению для украинцев разрешен, однако после прибытия в страну придется проходить 14-дневный карантин.

Напомним, Швеция продлила запрет на въезд иностранцев из третьих стран до 31 августа.

Кроме того, Индия продлила запрет на международные авиарейсы.