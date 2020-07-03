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Швеция продлила запрет на въезд туристов

Новости » Общество     03.07.2020 - 17:11
Швеция продлила запрет на въезд туристов
Фото: Стокгольм (pixabay)

Запрет продлили до конца лета

Правительство Швеции продлило временный запрет на въезд иностранцев из третьих стран до 31 августа. Речь идет о тех странах, которые не входят в Европейский союз и Шенгенскую зону.

Об этом сообщает посольство Швеции в Украине.

Решение было принято в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии. Однако для отдельных категорий граждан были приняты определенные смягчения.

"Начиная с 4 июля, будут сняты некоторые ограничения, касающиеся запрета на въезд. Это означает, что требование вернуться домой отменено. Это требование также отменена и для членов семей. Таким образом, въезд разрешен гражданам ЕС и лицам с видами на жительство в Швеции, независимо от цели визита ", - говорится в сообщении.

Напомним, Индия продлила запрет на международные авиарейсы.

Кроме того, Канада продлила запрет на въезд туристов до 31 июля.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ШвециявъездКоронавирустуризм
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