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Словенія погрожує заблокувати приєднання Хорватії до Шенгенської зони

Новини » Політика    26.09.2019 - 12:59
Словенія погрожує заблокувати приєднання Хорватії до Шенгенської зони
Фото: Мирослав Церар (flickr.com/europeancouncil)

Країна-сусід звинувачує Хорватію у невиконанні рішення арбітражного суду

Словенія погрожує заблокувати приєднання Хорватії до Шенгенської зони у разі невиконання останньою арбітражного рішення щодо кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Міністр закордонних справ Словенії Міро Церар наполягає, що Хорватія повинна виконати судове рішення, пов'язане з кордоном зі Словенією.

"Верховенство закону - один із ключових стандартів, якого повинні дотримуватися держави, які мають намір укласти Шенгенську угоду. І це передбачає дотримання та виконання міжнародних угод та рішень міжнародних судів", - заявив міністр закордонних справ Словенії.

Нагадаємо, ще 10 років тому Хорватія та Словенія звернулися до арбітражного суду в Гаазі щодо вирішення питання розмежування кордону. Згідно з рішенням суду, Словенії мала відійти частина площі Піранської затоки, а також вона отримала право вільного проходу до міжнародних вод через хорватські територіальні води в Адріатичному морі. Натомість Хорватія мала отримати чотири села.

Хорватія відмовилась виконувати рішення суду, назвавши його заангажованим, і згодом вийшла з судового процесу.

Словенія поскаржилася Єврокомісії на Хорватію через невиконання нею рішення арбітражу. Європейська комісія підтримала рішення арбітражного суду та закликала виконати рішення.

Як відомо, Хорватія не входить до Шенгенської зони.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, прем'єр Словенії Мирослав Церар відмовився підписувати раніше узгоджене рішення щодо територіальної суперечки з Хорватією.

Як повідомлялося, Хорватія не згодна виконувати рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі щодо передачі Словенії частини Піранської затоки.

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