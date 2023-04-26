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Словенія таємно передала Україні 20 БТР Valuk, - ЗМІ

Ілюстративне фото: Словенія таємно передала Україні 20 БТР Valuk (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Словенія цього тижня в умовах повної таємності доставила в Україну 20 бронетранспортерів Valuk.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24UR.

Як зазначає видання, неназвані джерела розповіли, що транспортування в Україну вже повністю завершилося цього тижня. При цьому операція з передачі тривала кілька місяців, оскільки бронетехніка потребувала підготовки та обслуговування.

Журналісти додають, що техніку спочатку доставляли до однієї з прилеглих країн транспортними літаками. Ймовірно, її перевезли до одного з двох логістичних центрів збору допомоги Україні у Польщі чи Словаччині.

Варто зауважити, що всього Словенія мала 85 одиниць БТР Valuk. Така техніка обладнана 40 мм автоматичними гранатометами або 12,7 мм кулеметами. Це найменш стара техніка, яку країна передала Україні.

Valuk призначені для перевезення піхоти та захисту її від протипіхотних мін та зброї калібром до 12,7 мм.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Словенія приєднається до спільних закупівель боєприпасів для України в рамках ЄС.

Також ми писали, що Словенія ще минулого року передала Україні майже 30 танків.

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