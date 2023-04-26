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Словения секретно передала Украине 20 БТР Valuk, - СМИ

Иллюстративное фото: Словения секретно передала Украине 20 БТР Valuk (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Словения на этой неделе в условиях полной секретности доставила в Украину 20 бронетранспортеров Valuk.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24UR.

Как отмечает издание, неназванные источники рассказали, что транспортировка в Украину уже полностью завершилась на этой неделе. При этом операция по передаче длилась несколько месяцев, поскольку бронетехника нуждалась в подготовке и обслуживании.

Журналисты добавляют, что технику сначала доставляли в одну из близлежащих стран на транспортных самолетах. Вероятно, ее перевезли в один из двух логистических центров сбора помощи Украине в Польше или Словакии.

Стоит заметить, что всего у Словении было 85 единиц БТР Valuk. Такая техника оборудована 40-мм автоматическими гранатометами или 12,7-мм пулеметами. Это наименее старая техника, которую страна передала Украине.

Valuk предназначены для перевозки пехоты и защиты ее от противопехотных мин и оружия калибром до 12,7 мм.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Словения присоединится к совместным закупкам боеприпасов для Украины в рамках ЕС.

Также мы писали, что Словения еще в прошлом году передала Украине почти 30 танков.

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