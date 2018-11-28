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Словения стала единственной страной НАТО с женщиной во главе генштаба армии

Новости » Политика    28.11.2018 - 18:12
Словения стала единственной страной НАТО с женщиной во главе генштаба армии
Фото: Аленка Ерменц (mo.gov.si)

Президент Словении Пахор надеется, что она улучшит состояние армии

Генеральный штаб вооруженных сил Словении возглавила 55-летняя Аленка Ерменц, которая стала единственной женщиной во главе генштаба страны НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Президент Словении и главнокомандующий армии страны Борут Пахор поздравил назначения Ерменц на должность и выразил надежду, что она сможет улучшить состояние армии страны, которая сейчас страдает от недофинансирования.

"Назначение генерал-майора Ерменц было предложено, несмотря на ее опыт командира подразделений словенской армии, на ее вклад в становление профессиональных военных сил и ее гражданское и военное образование", - говорится в заявлении правительства Словении.

Отметим, Аленка Ерменц до этого времени была заместителем главы генштаба.

Напомним, 3 июня 2018 года состоялись парламентские выборы в Словении. В ходе голосования выиграла оппозиционная демократическая партия.

РБК-Украина писало, что в Грузии сегодня проходит второй тур президентских выборов. Избиратели выбирают между независимым кандидатом Саломе Зурабишвили (партия "Грузинская мечта"), и Григолом Вашадзе (оппозиционная коалиция "Сила в единстве").

 

 

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