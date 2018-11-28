ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Словенія стала єдиною країною НАТО з жінкою на чолі генштабу армії

Новини » Політика    28.11.2018 - 18:12
Словенія стала єдиною країною НАТО з жінкою на чолі генштабу армії
Фото: Оленка Ерменц (mo.gov.si)

Президент Словенії Пахор сподівається, що вона покращить стан армії

Генеральний штаб збройних сил Словенії очолила 55-річна Аленка Ерменц, яка стала єдиною жінкою на чолі генштабу країни НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Президент Словенії і головнокомандувач армії країни Борут Пахор привітав призначення Ерменц на посаду і висловив сподівання, що вона зможе покращити стан армії країни, котра зараз страждає від недофінансування.

"Призначення генерал-майора Ерменц було запропоноване, зважаючи на її досвід командира підрозділів словенської армії, на її внесок у становлення професійних військових сил і її громадянську і військову освіту", - йдеться у заяві уряду Словенії.

Зазначимо, Аленка Ерменц донині була заступницею голови генштабу.

Нагадаємо,  3 червня 2018 року відбулись парламентські вибори у Словенії. В ході голосування виграла опозиційна демократична партія.

Також РБК-Україна писало, що у Грузії сьогодні проходить другий тур президентських виборів. Виборці обирають між незалежним кандидатом Саломе Зурабішвілі (партія "Грузинська мрія"), і Гріголом Вашадзе (опозиційна коаліція "Сила в єдності").

 

 

Міжнародні партнери України повністю підтримують запровадження воєнного стану, - Порошенко НАТО закликає Росію негайно звільнити українських моряків
Новини України НАТОГенштабСловения
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся