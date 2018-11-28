Словенія стала єдиною країною НАТО з жінкою на чолі генштабу армії

Фото: Оленка Ерменц (mo.gov.si)

Президент Словенії Пахор сподівається, що вона покращить стан армії

Генеральний штаб збройних сил Словенії очолила 55-річна Аленка Ерменц, яка стала єдиною жінкою на чолі генштабу країни НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Президент Словенії і головнокомандувач армії країни Борут Пахор привітав призначення Ерменц на посаду і висловив сподівання, що вона зможе покращити стан армії країни, котра зараз страждає від недофінансування.

"Призначення генерал-майора Ерменц було запропоноване, зважаючи на її досвід командира підрозділів словенської армії, на її внесок у становлення професійних військових сил і її громадянську і військову освіту", - йдеться у заяві уряду Словенії.

Зазначимо, Аленка Ерменц донині була заступницею голови генштабу.

Нагадаємо, 3 червня 2018 року відбулись парламентські вибори у Словенії. В ході голосування виграла опозиційна демократична партія.

Також РБК-Україна писало, що у Грузії сьогодні проходить другий тур президентських виборів. Виборці обирають між незалежним кандидатом Саломе Зурабішвілі (партія "Грузинська мрія"), і Гріголом Вашадзе (опозиційна коаліція "Сила в єдності").