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У Словенії опозиційна партія перемагає на парламентських виборах

НовиниПолітика    03.06.2018 - 21:59
Ілюстративне фото (sta)
Ілюстративне фото (sta)

Партія виступає за введення квот на розподіл мігрантів

В ході голосування на парламентських виборах в Словенії виграє опозиційна демократична партія. Про це повідомляє ВВС з посиланням на дані екзитполу.

Повідомляється, що опозиційна партія, яка відома своїми антимігрантськими гаслами, отримала 25% голосів. Найближчий конкурент - лівоцентристська партія - набрала вдвічі менше (12,6%).

Як відомо, лідер правих Янез Янса відомий своїм прихильним ставленням до угорського лідера Віктора Орбана. Зокрема, виступає за введення квот на розподіл мігрантів і обіцяє словенцям безпеку і благополуччя.

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня повідомлялося, що в Словенії проходять дострокові парламентські вибори після відставки попереднього прем'єр-міністра Миро Церара на тлі політичної кризи в країні.

Нагадаємо, на попередніх виборах перемогу здобула партія Церара, яка була створена всього за місяць до голосування. Незважаючи на досягнення в економіці, його уряд зіткнувся з низкою проблем, а останньою краплею стало рішення суду про упередженість уряду Церара під час референдуму щодо масштабного будівництва залізниці до порту в Копері. 

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Теги публікації: выборы, Словения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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