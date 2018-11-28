У Грузії почався другий тур виборів президента

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Виборці обирають між Саломе Зурабішвілі і Гріголом Вашадзе

У Грузії почався другий тур президентських виборів. Виборці обирають між незалежним кандидатом Саломе Зурабішвілі (партія "Грузинська мрія"), і Гріголом Вашадзе (опозиційна коаліція "Сила в єдності"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Спутник.Грузия".

Ці вибори в Грузії є особливими. Останнього президента Грузії громадяни вперше в історії президентських виборів будуть вибирати з другої спроби. Таким чином завершиться трансформація президентської республіки в парламентську. Згідно з поправками до Конституції (вступають в силу після інавгурації), повноваження новообраного президента будуть істотно обмежені.

Як відзначається, обидва кандидати в різний час обіймали посаду міністра закордонних справ в грузинському уряді, коли президентом країни був Михайло Саакашвілі.

За словами голови Центральної виборчої комісії Грузії Ани Мікеладзе, 08:00 відкрилися 3703 виборчих ділянки, в тому числі понад 30 зарубіжних країнах. Вони будуть працювати до 20:00. ЦВК повідомила, що у другому турі президентських виборів можуть взяти участь 3 мільйона 528 тисяч 658 виборців.

У першому турі, в якому брали участь 25 кандидатів, Зурабішвілі отримала 38,64 % голосів виборців, а Вашадзе - 37,74 %.

Нагадаємо, нинішній президент Грузії Георгій Маргвелашвілі закликав населення до активності у другому турі виборів президента країни.

Раніше РБК-Україна писало, що перед другим туром виборів президента Грузії в дипломатичних місіях - посольствах і консульствах за кордоном в короткий період часу на консульський облік встали близько 7 тис. громадян країни.