Словенія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

Словенія приєдналася до декларації держав "Великої сімки" щодо підтримки гарантій безпеки для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.
"Вдячний уряду Словенії та особисто прем’єр-міністру Роберту Голобу за приєднання до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України", - написав він.
Президент зазначив, що Україна та Словенія мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення до миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти.
Нагадаємо, що під час саміту НАТО лідери країн G7 погодили декларацію про гарантії безпеки для України. Вона передбачає довгострокову підтримку у сфері безпеки та економіки.
Зеленський зазначав, що нові гарантії безпеки, передбачені декларацією, будуть розширені внаслідок двосторонніх договорів з партнерами. До підтримки України може приєднатися будь-яка держава.
Декларацію про гарантії безпеки для України підтримали вже понад 25 країн.
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