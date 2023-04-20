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Словенія приєднається до спільних закупівель боєприпасів для України, - ЗМІ

Фото: Словенія приєднається до спільних закупівель боєприпасів для України (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Словенії планує долучитися до спільної закупівлі боєприпасів для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24UR.

Проєктна угода між Європейським оборонним агентством (EDA) і Міністерствами оборони країн-учасниць буде підписана міністром оборони Мар'яном Шарецем і затверджена рішенням уряду.

Як пояснили в Міністерстві оборони Словенії, угода встановлює рамки для участі держав-членів у проєкті та містить положення про цілі, управління, фінанси, адміністрацію, укладення контрактів і відповідальність. Вона також передбачає захист секретної інформації, приєднання нових членів і прикінцеві положення щодо терміну дії, внесення змін, припинення дії або виходу з проєкту.

"Підписання проєктної угоди не створить жодних фінансових зобов'язань для Республіки Словенія, оскільки вона лише встановлює рамки для подальшої співпраці", - наголосили у відомстві.

Таким чином, Словенія приєднається до проєкту EDA зі спільної закупівлі боєприпасів, до якого дотепер долучилися 23 держави-члени ЄС і Норвегія.

Нагадаємо, Франція та Польща посперечалися, оскільки посли не змогли врегулювати питання про те, хто має отримати спільні контракти ЄС на купівлю боєприпасів для України - лише місцеві фірми чи країни, які не входять до блоку.

Зазначимо, що 20 березня країни ЄС погодили план, згідно з яким Україні пообіцяли передати 1 млн снарядів на рік.

Крім того, Рада ЄС уже затвердила виділення грошей на боєприпаси для України.

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