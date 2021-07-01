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Словения пообещала принять участие в саммите Крымской платформы

Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сегодня поговорил по телефону с дипломатическим советником президента Словении Смиляной Кнез. Стороны, в частности обсудили предстоящий саммит Крымской платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В ходе разговора Жовква проинформировал представительницу Словении о том, как Украина готовится к проведению саммита Крымской платформы. Это масштабное международное мероприятие планируется на 23 августа 2021 года и пройдет в Киеве.

"Смиляна Кнез заверила в поддержке Любляной деятельности Крымской платформы и отметила, что словенская сторона будет представлена во время инаугурационного саммита этой инициативы на высоком уровне", - рассказали в Офисе президента.

Также стороны обсудили вопрос касательно членства Украины в Евросоюзе, поскольку Словения начала председательствовать в Совете ЕС.

Напомним, на саммите Крымской платформы планируется подписание документа по деоккупации Крыма.

Как заявляли в МИД Украины, проведению саммита Крымской платформы активно противодействует Москва.

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КрымсаммитСловения