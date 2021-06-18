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Россия противодействует Крымской платформе, но не сможет нас остановить, - Кулеба

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Киев, Пятница 18 июня 2021 22:39
Россия противодействует Крымской платформе, но не сможет нас остановить, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия противодействует украинской инициативе под названием Крымская платформа. В то же время он заверил, что Москве не удастся помешать проведению инаугурационного саммита платформы в Киеве.

Об этом министр сказал во время визита в Турцию, сообщает "Укринформ".

"Россия противодействует Крымской платформе, каждый день работает над тем, чтобы помешать этому успеху Украины. Несмотря на все эти попытки, Россия нас не остановит", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что уже целый ряд стран подтвердили, что примут участие в саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве накануне годовщины Дня Независимости.

"Некоторые страны уже подтвердили участие, будем обсуждать детали их участия. Некоторые еще не определились, соответственно, буду заниматься агитацией в пользу их участия в Крымской платформе", - сказал министр.

Кулеба добавил, что саммит Крымской платформы станет самым масштабным событием за последние 30 лет.

"Это будет событие такого международного масштаба и уровня, которого Украина за все 30 лет независимости еще не принимала", - заявил глава МИД.

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Крым саммит Дмитрий Кулеба
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