Словенія пообіцяла взяти участь у саміті Кримської платформи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента .

В ході розмови Жовква проінформував представницю Словенії про те, як Україна готується до проведення саміту Кримської платформи. Цей масштабний міжнародний захід планується на 23 серпня 2021 року та пройде в Києві.

"Сміляна Кнез запевнила у підтримці Любляною діяльності Кримської платформи та зазначила, що словенська сторона буде представлена під час інавгураційного саміту цієї ініціативи на високому рівні", - розповіли в Офісі президента.

Також сторони обговорили питання щодо членства України в Євросоюзі, оскільки Словенія почала головувати в Раді ЄС.