Словения отозвала своего посла из Хорватии

Правительство Республики Словения приняло решение отозвать своего посла из Хорватии из-за скандала, который, по всей вероятности, касается операций хорватских спецслужб в Словении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Премьер-министр Словении Марьян Шарец созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с предполагаемой операцией хорватской разведывательной службы SOA в Словении. В то же время, хорватский посол был немедленно вызван в министерство иностранных дел в Любляне.

Скандал разгорелся вокруг международного арбитража между Хорватией и Словенией от 2009 года, призванного решить их спор о сухопутной и морской границе в северной части Адриатического моря.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в начале 2018 года бывший премьер-министр Словении Мирослав Церар отказался подписывать ранее согласованное решение по территориальному спору с Хорватией. 19 декабря 2017 года в Загребе премьеры Хорватии и Словении должны были подписать пограничный протокол, который подготовили рабочие группы обеих стран.

В последний момент премьер Словении Церар отказался подписывать документ.

Напомним, ранее сообщалось, что Хорватия не намерена отдавать Словении часть Пиранского залива. Отметим, арбитраж пришел к выводу, что 80% залива должно принадлежать Словении, однако Хорватия не согласна выполнять это решение.