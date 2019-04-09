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Словения отозвала своего посла из Хорватии

Новости » Политика    09.04.2019 - 15:50
Словения отозвала своего посла из Хорватии
Фото: Марьян Шарец (wikimedia.org)

Скандал касается операций хорватской разведывательной службы SOA в Словении

Правительство Республики Словения приняло решение отозвать своего посла из Хорватии из-за скандала, который, по всей вероятности, касается операций хорватских спецслужб в Словении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на  Euractiv.

Премьер-министр Словении Марьян Шарец созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с  предполагаемой операцией хорватской разведывательной службы SOA в Словении. В то же время, хорватский посол был немедленно вызван в министерство иностранных дел в Любляне.

Скандал разгорелся вокруг международного арбитража между Хорватией и Словенией от 2009 года, призванного решить их спор о сухопутной и морской границе в северной части Адриатического моря.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в начале 2018 года бывший  премьер-министр Словении Мирослав Церар отказался подписывать ранее согласованное решение по территориальному спору с Хорватией. 19 декабря 2017 года в Загребе премьеры Хорватии и Словении должны были подписать пограничный протокол, который подготовили рабочие группы обеих стран.

В последний момент премьер Словении Церар отказался подписывать документ. 

Напомним, ранее сообщалось, что Хорватия не намерена отдавать Словении часть Пиранского залива. Отметим, арбитраж пришел к выводу, что 80% залива должно принадлежать Словении, однако Хорватия не согласна выполнять это решение. 

 

 

 

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