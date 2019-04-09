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Словенія відкликала свого посла з Хорватії

Новини » Політика    09.04.2019 - 15:50
Словенія відкликала свого посла з Хорватії
Фото: Мар'ян Шарец (wikimedia.org)

Скандал стосується операцій хорватської розвідувальної служби SOA в Словенії

Уряд Республіки Словенія прийняло рішення відкликати свого посла з Хорватії через скандал, який, ймовірно, стосується операцій хорватських спецслужб в Словенії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Прем'єр-міністр Словенії Мар'ян Шарец скликав екстрене засідання Ради національної безпеки у зв'язку з можливою операцією хорватської розвідувальної служби SOA в Словенії. У той же час, хорватська посол був негайно викликаний в міністерство закордонних справ у Любляні.

Скандал розгорівся навколо міжнародного арбітражу між Хорватією та Словенією від 2009 року, покликаного вирішити їх спір про сухопутної та морської межі в північній частині Адріатичного моря.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на початку 2018 року колишній прем'єр-міністр Словенії Мирослав Церар відмовився підписувати раніше узгоджене рішення по територіальному спору з Хорватією. 19 грудня 2017 року в Загребі прем'єри Хорватії та Словенії повинні були підписати прикордонний протокол, який підготували робочі групи обох країн.

В останній момент прем'єр Словенії Церар відмовився підписувати документ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Хорватія не має наміру віддавати Словенії частина Піранської затоки. Зазначимо, арбітраж дійшов висновку, що 80% затоки має належати Словенії, однак Хорватія не згодна виконувати це рішення.

 

 

 

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