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Словения в ближайшее время вернет дипломатов в Киев

Фото: премьер-министр Словении Янез Янша (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Словении Янез Янши сообщил о решении правительства вернуть словенских дипломатов в Киев. Он добавил, что Любляна работает над тем, чтобы аналогичный шаг предпринял Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьера Словении.

"Власти Словении скоро отправят своих дипломатов обратно в Киев", - написал Янши.

По его словам, это будут волонтеры. Премьер добавил, что Словения работает над тем, чтобы Евросоюз также вернул своих дипломатов в Киев.

"Украина нуждается в прямой дипломатической поддержке", - подчеркнул Янши.

Напомним, в середине февраля США перенесли свое посольство из Киева во Львов. Аналогичный шаг предприняли дипмиссии других стран. После российского вторжения в Украину американские дипломаты были эвакуированы на территорию Польши.

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