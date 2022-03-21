Словенія найближчим часом поверне дипломатів до Києва

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янші повідомив про рішення уряду повернути словенських дипломатів до Києва. Він додав, що Любляна працює над тим, щоб аналогічний крок зробив Євросоюз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єра Словенії.

За його словами, це будуть волонтери. Прем'єр додав, що Словенія працює над тим, щоб Євросоюз також повернув своїх дипломатів до Києва.

"Влада Словенії скоро відправить своїх дипломатів назад до Києва", - написав Янши.

Нагадаємо, в середині лютого США перенесли своє посольство з Києва до Львова. Аналогічний крок зробили дипмісії інших країн. Після російського вторгнення в Україну американські дипломати були евакуйовані на територію Польщі.

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