В Словении суд приговорил к условному тюремному заключению лидера правой партии

Фото: Янез Янша (из открытых источников)

Суд приговорил лидера правой "Демократической партии" до 3 месяцев условного лишения свободы

Суд Словении приговорил экс-премьера страны, лидера правой "Демократической партии" (SDS) Янеза Яншу к трем месяцам условного лишения свободы за оскорбление двух журналисток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, Янез Яншу был приговорен к трем месяцам условного лишения свободы. Кроме того, лидер "Демократической партии" должен выплатить все судебные издержки, которые были связанные с данным инцидентом в 2016 году.

По словам адвоката Янши, они будут оспаривать решение о записи в соцсети Twitter, в котором Янши нецензурно высказался о двух журналистках.

Как утверждал Янша, он использовал оскорбление для того, чтобы описать работу этих журналисток. Также он добавил, что они публиковали ложную информацию о его партии.

Отмечается, что Янша является союзником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. На всеобщих выборах в Словении, которые состоялись в июне 2018 года, "Демократическая партия выиграла большинство голосов, но не смогла получить парламентского большинства.

Ранее РБК-Украина писало, что Белый дом принял решение вернуть журналисту телеканала CNN Джиму Акосте аккредитацию допуска, но при этом ввел новые правила для СМИ во время пресс-конференций президента.

Напомним, что Белый дом лишил аккредитации журналиста CNN Джима Акосту, обвинив его в неподобающем поведении во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа 7 ноября.