У Словенії суд засудив до умовного ув'язення лідера правої партії

Фото: Янез Янша (з відкритих джерел)

Суд засудив лідера правої "Демократичної партії" до 3 місяців умовного позбавлення волі

Суд Словенії засудив екс-прем'єра країни, лідера правої "Демократичної партії" (SDS) Янеза Яншу до трьох місяців умовного позбавлення волі за образу двох журналісток. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, Янез Яншу був засуджений до трьох місяців умовного позбавлення волі. Крім того, лідер "Демократичної партії" повинен виплатити всі судові витрати, які були пов'язані з даним інцидентом в 2016 році.

За словами адвоката Янши, вони будуть оскаржувати рішення про запис у соцмережі Twitter, у якому Янши нецензурно висловився про двох журналісток.

Як стверджував Янша, він використав образу для того, щоб описати роботу цих журналісток. Також він додав, що вони публікували неправдиву інформацію про його партію.

Зазначається, що Янша є союзником прем'єр-мінстра Угорщини Віктора Орбана. На загальних виборах у Словенії, які відбулися в червні 2018 року, "Демократична партія" виграла більшість голосів, але не змогла отримати парламентської більшості.

Раніше РБК-Україна писало, що Білий дім прийняв рішення повернути журналісту телеканалу CNN Джиму Акості акредитацію допуску, але при цьому ввів нові правила для ЗМІ під час прес-конференцій президента.

Нагадаємо, що Білий дім позбавив акредитації журналіста CNN Джима Акосту, звинувативши його в неналежній поведінці під час прес-конференції президента США Дональда Трампа 7 листопада.