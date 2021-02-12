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В Словении со следующей недели ослабят карантин

Автор: РБК-Украина

Правительство Словении приняло решение ослабить некоторые карантинные ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом. Меры начнут ослаблять с понедельника, 15 февраля.

Об этом сообщает RTV SLO.

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С понедельника снимут ограничения на передвижение между муниципалитетами и регионами, разрешат работу всех магазинов и рынков и собрания с участием до десяти человек.

Также восстановится обучение в младших классах. Практические занятия также начнутся для выпускных классов и учреждений высшего образования, при условии, что на них будет до десяти участников.

В то же время сохранится ночной комендантский час с 21:00 до 6:00.

Напомним, в конце января в Словении выявили первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса. Инфицированный вернулся из Бельгии.

Кроме того, 20 октября в Словении ввели комендантский час. Он действует с 21:00 до 6:00.

Добавим, что ранее правительство Словении изменило правила въезда в страну для украинцев.

Отметим, что 15 сентября правительство Словении объявило об официальном прекращении пандемии коронавируса, став первой европейской страной, сделавшей это.

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