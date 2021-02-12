В Словении со следующей недели ослабят карантин

Правительство Словении приняло решение ослабить некоторые карантинные ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом. Меры начнут ослаблять с понедельника, 15 февраля.

С понедельника снимут ограничения на передвижение между муниципалитетами и регионами, разрешат работу всех магазинов и рынков и собрания с участием до десяти человек.

Также восстановится обучение в младших классах. Практические занятия также начнутся для выпускных классов и учреждений высшего образования, при условии, что на них будет до десяти участников.

В то же время сохранится ночной комендантский час с 21:00 до 6:00.