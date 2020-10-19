В Словении ввели комендантский час и запрет на передвижение между регионами

Фото: женщина в маске (pixabay.com)

Правительство Словении объявило эпидемию коронавируса на всей территории страны. В связи с этим власти ввели комендантский час и запрет на передвижение между регионами.

Об этом сообщает RTV.

Во вторник, 20 сентября, комендантский час вступит в силу. Он будет действовать с 21:00 до 6:00. Исключения будут касаться только поездок на работу и экстренных случаев, связанных с чрезвычайными ситуациями.

Также запрещается передвижение между всеми регионами. Выезд из региона будет возможным только для "рабочей, хозяйственной, лесной и подобной деятельности, устранения непосредственной опасности для жизни и имущества, помощи пожилым людям, доступа к медицинским услугам или аптекам, для чрезвычайных ситуаций и выполнения судебных задач, для ухода за лицами с особыми потребностями".

Также будут запрещены все массовые мероприятия и церемонии, включая церковные службы и частные празднования. Нарушителям грозит штраф от 400 до 4000 евро.

Границы Словении и транзит через них пока остаются открытыми.

Напомним, с 16 октября в Словении действует запрет на работу баров и ресторанов в ночное время.

Кроме того, ранее правительство Словении изменило правила въезда в страну для украинцев.

Отметим, что 15 сентября правительство Словении объявило об официальном прекращении пандемии коронавируса, став первой европейской страной, сделавшей это.