ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Словении ввели комендантский час и запрет на передвижение между регионами

Любляна, Понедельник 19 октября 2020 15:52
В Словении ввели комендантский час и запрет на передвижение между регионами
Фото: женщина в маске (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Словении объявило эпидемию коронавируса на всей территории страны. В связи с этим власти ввели комендантский час и запрет на передвижение между регионами.

Об этом сообщает RTV.

Во вторник, 20 сентября, комендантский час вступит в силу. Он будет действовать с 21:00 до 6:00. Исключения будут касаться только поездок на работу и экстренных случаев, связанных с чрезвычайными ситуациями.

Также запрещается передвижение между всеми регионами. Выезд из региона будет возможным только для "рабочей, хозяйственной, лесной и подобной деятельности, устранения непосредственной опасности для жизни и имущества, помощи пожилым людям, доступа к медицинским услугам или аптекам, для чрезвычайных ситуаций и выполнения судебных задач, для ухода за лицами с особыми потребностями".

Также будут запрещены все массовые мероприятия и церемонии, включая церковные службы и частные празднования. Нарушителям грозит штраф от 400 до 4000 евро.

Границы Словении и транзит через них пока остаются открытыми.

Напомним, с 16 октября в Словении действует запрет на работу баров и ресторанов в ночное время.

Кроме того, ранее правительство Словении изменило правила въезда в страну для украинцев.

Отметим, что 15 сентября правительство Словении объявило об официальном прекращении пандемии коронавируса, став первой европейской страной, сделавшей это.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество СловенияКоронавирускарантин

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь