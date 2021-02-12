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У Словенії з наступного тижня послаблять карантин

Автор: РБК-Україна

Уряд Словенії прийняло рішення послабити деякі карантинні обмеження, введені для боротьби з коронавірусом. Заходи почнуть послаблювати з понеділка, 15 лютого.

Про це повідомляє RTV SLO.

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З понеділка знімуть обмеження на пересування між муніципалітетами і регіонами, дозволять роботу всіх магазинів та ринків та збори з участю до десяти осіб.

Також відновиться навчання у молодших класах. Практичні заняття також почнуться для випускних класів та закладів вищої освіти, за умови, що на них буде до десяти учасників.

Водночас збережеться нічна комендантська година з 21:00 до 6:00.

Нагадаємо, в кінці січня у Словенії виявили перший випадок зараження "британським" штамом коронавірусу. Інфікований повернувся з Бельгії.

Крім того, 20 жовтня у Словенії ввели комендантську годину. Він діє з 21:00 до 6:00.

Додамо, що раніше уряд Словенії змінило правила в'їзду в країну для українців.

Зазначимо, що 15 вересня уряд Словенії оголосило про офіційне припинення пандемії коронавірусу, ставши першою європейською країною, яка це зробила.

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