У Словенії з наступного тижня послаблять карантин

З понеділка знімуть обмеження на пересування між муніципалітетами і регіонами, дозволять роботу всіх магазинів та ринків та збори з участю до десяти осіб.

Також відновиться навчання у молодших класах. Практичні заняття також почнуться для випускних класів та закладів вищої освіти, за умови, що на них буде до десяти учасників.

Водночас збережеться нічна комендантська година з 21:00 до 6:00.