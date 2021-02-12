У Словенії з наступного тижня послаблять карантин

Уряд Словенії прийняло рішення послабити деякі карантинні обмеження, введені для боротьби з коронавірусом. Заходи почнуть послаблювати з понеділка, 15 лютого.
Про це повідомляє RTV SLO.
З понеділка знімуть обмеження на пересування між муніципалітетами і регіонами, дозволять роботу всіх магазинів та ринків та збори з участю до десяти осіб.
Також відновиться навчання у молодших класах. Практичні заняття також почнуться для випускних класів та закладів вищої освіти, за умови, що на них буде до десяти учасників.
Водночас збережеться нічна комендантська година з 21:00 до 6:00.
Нагадаємо, в кінці січня у Словенії виявили перший випадок зараження "британським" штамом коронавірусу. Інфікований повернувся з Бельгії.
Крім того, 20 жовтня у Словенії ввели комендантську годину. Він діє з 21:00 до 6:00.
Додамо, що раніше уряд Словенії змінило правила в'їзду в країну для українців.
Зазначимо, що 15 вересня уряд Словенії оголосило про офіційне припинення пандемії коронавірусу, ставши першою європейською країною, яка це зробила.