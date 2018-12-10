В Словении в результате столкновения украинских микроавтобусов погибла женщина

Фото: место происшествия (24ur.com)

Еще трое человек получили тяжелые травмы

В Словении два микроавтобуса с украинской регистрацией попали в дорожно-транспорта происшествие (ДТП), в результате которого погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словенское издание 24ur.com.

Как отмечается, авария произошла на автомагистрали Помурье, между деревнями в долине Чентиба. Движение по дороге закрыли на несколько часов после ДТП.

Сообщается, что сначала микроавтобус Mercedes Benz Sprinter сломался посреди трассы, вследствие чего автомобиль перевернулся. После этого в него врезался другой микроавтобус той же марки, который выбросило с проезжей части. Во время опрокидывания 63-летняя украинка выпала из автомобиля и от полученных травм погибла. Кроме того, еще трое человек получили тяжелые травмы. Всего в одном микроавтобусе было пять человек, а в другом - четыре.

Полиция сейчас выясняет обстоятельства происшествия.

Фото: место происшествия (24ur.com)

Напомним, 3 декабря в Польше в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали девять человек, в том числе восемь граждан Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Житомире утром 8 декабря машина "скорой помощи" столкнулась с автомобилем Hyundai Santa Fe, в результате чего пострадали семь человеки.