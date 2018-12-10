У Словенії внаслідок зіткнення українських мікроавтобусів загинула жінка

Фото: місце події (24ur.com)

Ще троє людей отримали тяжкі травми

У Словенії два мікроавтобуси з українською реєстрацією потрапили в дорожньо-транспорту пригоду (ДТП), унаслідок якої загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словенське видання 24ur.com.

Як зазначається, аварія сталася на автомагістралі Помурьє, між селами в долині Чентиба. Рух дорогою закрили на кілька годин після ДТП.

Повідомляється, що спочатку мікроавтобус Mercedes Benz Sprinter зламався посеред траси, унаслідок чого автомобіль перекинувся. Після цього у нього врізався інший мікроавтобус тієї ж марки, який викинуло з проїзної частини. Під час перекидання 63-річна українка випала з автомобіля та від отриманих травм загинула. Крім того, ще троє людей отримали тяжкі травми. Всього в одному мікроавтобусі було п'ятеро людей, а в іншому - четверо.

Поліція наразі з'ясовує обставини події.

Фото: місце події (24ur.com)

Нагадаємо, 3 грудня у Польщі в результаті зіткнення двох легкових автомобілів постраждали дев'ять осіб, у тому числі вісім громадян України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Житомирі вранці 8 грудня машина "швидкої допомоги" зіткнулася з автомобілем Hyundai Santa Fe, в результаті чого постраждали семеро людей.