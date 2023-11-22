На словацькому кордоні тимчасово розблокували рух вантажівок в Україну

"Рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке" тимчасово розблоковано", - йдеться у заяві.

Також прикордонники уточнили, що станом на сьогоднішній ранок на території Словаччини перед цим ПП у напрямку України перебуває близько 350 фур.

У ДПСУ додали, що пропуск легкових авто та автобусів на в'їзд та виїзд у пункті пропуску "Вишнє-Нємецке - Ужгород" продовжує здійснюватися у штатному режимі.

Що передувало

У вівторок, 21 листопада, Словацькі перевізники почали блокувати рух вантажних автомобілів у напрямку України через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке - Ужгород".

Ініціатором такого страйку стала Спілка перевізників Словаччини, представники якої й проводять блокування.

Перед цим, 16 листопада, Спілка автоперевізників Словаччини вирішила висловити підтримку польським колегам і заблокувала кордон з Україною - зокрема, прикордонний перехід Вишнє Нємецке зі словацької сторони.

Нагадаємо, з 6 листопада страйк на кордоні з Україною розпочали польські перевізники. У зв'язку з цим спостерігаються проблеми з рухом фур на кордоні з Україною - пропускна спроможність не більше однієї машини на експорт та імпорт за годину.

Додамо, що 13 листопада польські перевізники відмовилися розблокувати кордон з Україною за підсумками переговорів з українськими чиновниками.

Детальніше про страйк на кордоні, чого хочуть польські перевізники та чому блокують фури з України - читайте на РБК-Україна в цьому матеріалі.