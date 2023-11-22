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На словацкой границе временно разблокировали движение грузовиков в Украину

Иллюстративное фото: в Словакии разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной (suspilne_media)
Автор: Владимир Костырин

В Словакии около границы перед пунктом пропуска "Вишне-Немецкое" сегодня утром, 22 ноября, временно разблокировано движение грузовых автомобилей в направлении Украины. Вчера словацкие перевозчики препятствовали движению фур к ПП "Ужгород".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое" временно разблокировано" - говорится в заявлении.

Также пограничники уточнили, что по состоянию на сегодняшнее утро на территории Словакии перед этим ПП в направлении Украины находится около 350 фур.

В ГПСУ добавили, что пропуск легковых авто и автобусов на въезд и выезд в пункте пропуска "Вишне-Немецкое - Ужгород" продолжает производиться в штатном режиме.

Что предшествовало

Во вторник, 21 ноября, Словацкие перевозчики начали блокировать движение грузовых автомобилей в направлении Украины через пункт пропуска "Вишнее Немецкое - Ужгород".

Инициатором такой забастовки стал Союз перевозчиков Словакии, представители которого и проводят блокирование.

Перед этим, 16 ноября, Союз автоперевозчиков Словакии решил выразить поддержку польским коллегам, и заблокировал границу с Украиной - в частности, пограничный переход Вышне Немецке со словацкой стороны.

Напомним, с 6 ноября забастовку на границе с Украиной начали польские перевозчики. В связи с этим наблюдаются проблемы с движением фур на границе с Украиной - пропускная способность не больше одной машины на экспорт и импорт в час.

Добавим, что 13 ноября польские перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной по итогам переговоров с украинскими чиновниками.

Более подробно о забастовке на границе, чего хотят польские перевозчики и почему блокируют фуры из Украины - читайте на РБК-Украина в этом материале.

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