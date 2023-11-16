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Перевізники у Словаччині заблокували кордон із Україною

Четвер 16 листопада 2023 17:04
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Перевізники у Словаччині заблокували кордон із Україною Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Спілка автоперевізників Словаччини заблокувала кордон з Україною. Зокрема, прикордонний перехід Вишнє Нємецке зі словацького боку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Тепер".

Видання зазначає, що таким чином організація хоче висловити свою підтримку польським колегам, які вже кілька днів протестують проти лібералізації правил ЄС для українських автоперевізників.

Автоперевізники перекрили дорогу до проїзду з легковими автомобілями. В акції протесту беруть участь і представники польських автоперевізників, які перекрили кордон з Україною в Польщі.

"Ми закриємо його на годину за попередженням. Наша мета - підтримати наших польських колег, а також усіх перевізників на території ЄС. Ми проситимемо Єврокомісію негайно запровадити дозволи на перевезення для українських автомобілів, тому що європейські компанії занепадають духом і не можуть з ними конкурувати", - заявив Станіслав Скала, голова UNAS.

За його словами, акція була запланована на одну годину з 14:00 до 15:00.

UNAS не згодна з постановою Єврокомісії, яка скасувала видачу дозволів на в'їзд українських автоперевізників до ЄС після вторгнення російських військ на територію України.

Словацькі автоперевізники погрожують повністю перекрити кордон з Україною, якщо Брюссель не відреагує на ситуацію, що склалася.

Блокування кордону з Україною

Польські перевізники розпочали страйк 6 листопада. У зв'язку з цим спостерігаються проблеми з рухом фур на кордоні з Україною – пропускна спроможність не більше однієї машини на експорт та імпорт за годину.

13 листопада польські перевізники відмовилися розблокувати кордон з Україною за підсумками переговорів з українськими чиновниками. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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