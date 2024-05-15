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Словацький міністр розповів про стан Фіцо: важкий, операція триває

Фото: Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, на якого сьогодні напали з вогнепальною зброєю, перебуває у тяжкому стані.

Про це заявив міністр праці Словаччини Ерік Томаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N.

За словами Томаша, Фіцо зараз оперують, він у тяжкому стані через кульові поранення.

Міністр уточнив, що операція триватиме довше, ніж очікувалося, оскільки куля зачепила кілька органів.

Більш детальну інформацію Томаш не розкрив.

Замах на Фіцо

Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, у словацькому місті Гандлова чоловік кілька разів вистрілив у прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Він отримав поранення.

Після цього главу словацького уряду негайно доправили до лікарні. Його перевозили вертольотом.

Нападника одразу ж затримали правоохоронці. Ним виявився 71-річний письменник та поет Юрай Цинтула.

Більш детально про те, хто такий Фіцо - можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Роберт Фіцо