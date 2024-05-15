Словацький міністр розповів про стан Фіцо: важкий, операція триває

Замах на Фіцо

Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, у словацькому місті Гандлова чоловік кілька разів вистрілив у прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Він отримав поранення.

Після цього главу словацького уряду негайно доправили до лікарні. Його перевозили вертольотом.

Нападника одразу ж затримали правоохоронці. Ним виявився 71-річний письменник та поет Юрай Цинтула.

Більш детально про те, хто такий Фіцо - можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.