Словацький міністр розповів про стан Фіцо: важкий, операція триває

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, на якого сьогодні напали з вогнепальною зброєю, перебуває у тяжкому стані.
Про це заявив міністр праці Словаччини Ерік Томаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N.
За словами Томаша, Фіцо зараз оперують, він у тяжкому стані через кульові поранення.
Міністр уточнив, що операція триватиме довше, ніж очікувалося, оскільки куля зачепила кілька органів.
Більш детальну інформацію Томаш не розкрив.
Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, у словацькому місті Гандлова чоловік кілька разів вистрілив у прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Він отримав поранення.
Після цього главу словацького уряду негайно доправили до лікарні. Його перевозили вертольотом.
Нападника одразу ж затримали правоохоронці. Ним виявився 71-річний письменник та поет Юрай Цинтула.
Більш детально про те, хто такий Фіцо - можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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