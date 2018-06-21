В словацких медиа опубликовали фото задержанного в Кошице украинца

Украинца обвиняют в терроризме
Словацкие медиа опубликовали фото задержанного в Кошице (Словакия) Владимира Гласнера, которого обвиняют в терроризме. Об этом сообщает Mukachevotoday.
Так, в словацких медиа появились фото задержанного. На них можно узнать одного из бывших руководителей "Правого сектора" в Закарпатской области - Владимира Гласнера.
Фото: задержанный в Словакии украинец
Помимо прочего, задержанному инкриминируют организацию преступной группы, которая действовала на территории Закарпатской области.
Напомним, ранее сообщалось, что региональный суд в Кошице (Словакия) принял решение об аресте задержанного по подозрению в терроризме украинца. Он находился в международном розыске, предполагается, что в прошлом он принимал участие в нападениях на украинских силовиков. Кроме того, ему инкриминируют нанесение умышленного вреда здоровью, угрозы убийством, незаконное удержание заложников, бандитизм, терроризм, нападение на должностных лиц и другие преступления.