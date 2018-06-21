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В словацких медиа опубликовали фото задержанного в Кошице украинца

НовостиОбщество    21.06.2018 - 20:50
Фото: задержанный в Словакии украинец (kosice.korzar.sme.sk)
Фото: задержанный в Словакии украинец (kosice.korzar.sme.sk)

Украинца обвиняют в терроризме

Словацкие медиа опубликовали фото задержанного в Кошице (Словакия) Владимира Гласнера, которого обвиняют в терроризме. Об этом сообщает Mukachevotoday.

Так, в словацких медиа появились фото задержанного. На них можно узнать одного из бывших руководителей "Правого сектора" в Закарпатской области - Владимира Гласнера.

Фото: задержанный в Словакии украинец

Помимо прочего, задержанному инкриминируют организацию преступной группы, которая действовала на территории Закарпатской области.

Напомним, ранее сообщалось, что региональный суд в Кошице (Словакия) принял решение об аресте задержанного по подозрению в терроризме украинца. Он находился в международном розыске, предполагается, что в прошлом он принимал участие в нападениях на украинских силовиков. Кроме того, ему инкриминируют нанесение умышленного вреда здоровью, угрозы убийством, незаконное удержание заложников, бандитизм, терроризм, нападение на должностных лиц и другие преступления.

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Теги публикации: Словакия, украинец  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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