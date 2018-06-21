У словацьких медіа оприлюднили фото затриманого в Кошице українця

Українця звинувачують у тероризмі

Словацькі медіа оприлюднили фото затриманого в Кошице (Словаччина) колишнього члена "Правого сектора" Володимира Гласнера, якого обвинувачують у тероризмі. Про це повідомляє Mukachevotoday.

Так, у словацьких медіа з’явилися фото затриманого. На них можна впізнати одного з колишніх керівників "Правого сектору" в Закарпатській області - Володимира Гласнера.

Фото: затриманий у Словаччині українець

Окрім іншого, затриманому інкримінують організацію злочинної групи, яка діяла на території Закарпатської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, регіональний суд у Кошице (Словаччина) прийняв рішення про арешт затриманого за підозрою в тероризмі українця. Він перебував у міжнародному розшуку, передбачається, що в минулому він брав участь у нападах на українських силовиків. Крім того, йому інкримінують заподіяння навмисної шкоди здоров'ю, погрози вбивством, незаконне утримання заручників, бандитизм, тероризм, напад на посадових осіб та інші злочини.