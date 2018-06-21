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У Словаччині заарештували підозрюваного в тероризмі українця

НовиниНадзвичайні події    21.06.2018 - 14:06
Фото: ілюстративне фото (facebook.com/policiaslovakia)
Фото: ілюстративне фото (facebook.com/policiaslovakia)

Українця затримали за запитом Києва

Регіональний суд у Кошице (Словаччина) прийняв рішення про арешт затриманого за підозрою в тероризмі українця. Про це повідомляє місцеве видання Teraz.

Повідомляється, що заарештований оскаржить рішення суду. Зазначимо, у ЗМІ він фігурує як Володимир Г. Також відомо, що він протягом двох років проживав у Кошице по угорському паспорту, виданим на підставне ім'я.

У місцевій прокуратурі зазначили, що заарештований у 2014-2015 роках разом з спільниками в Україні організували злочинну групу і скоїли низку особливо тяжких злочинів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Словаччині затримали підозрюваного в тероризмі українця. Він перебував у міжнародному розшуку, передбачається, що в минулому він брав участь у нападах на українських силовиків. Крім того, йому інкримінують заподіяння навмисної шкоди здоров'ю, погрози вбивством, незаконне утримання заручників, бандитизм, тероризм, напад на посадових осіб та інші злочини.

 

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Теги публікації: Словаччина, украинец, Тероризм  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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