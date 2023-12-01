Словацькі перевізники почали блокування КПП на кордоні з Україною, - ДПСУ

"У ході взаємодії зі словацькими прикордонниками отримано інформацію про початок блокування руху вантажівок на напрямку пунктів пропуску Вишнє Нємецьке - Ужгород. Часткове блокування вантажного напрямку здійснюють словацькі перевізники", - йдеться у повідомленні.

Фото: Блокування КПП (facebook.com/AutodopravcoviaUNAS)

За наявною інформацією блокування може нести безстроковий характер.

Також на даний час відомо, що, попередньо, пропуск вантажівок, які слідують на виїзд зі Словаччини, здійснюватиметься по 4 транспортні засоби в годину, та не блокуватиметься рух для гуманітарних вантажів, палива та інших важливих вантажів.

Рух для вантажівок на напрямку в'їзду в Словаччину забезпечуватиметься у штатному режимі.

"У разі надходження від Словацької сторони іншої інформації повідомимо додатково. Наразі на території Словаччини в бік України в черзі перебуває близько 900 вантажних транспортних засобів", - додав Демченко.

Блокада українського кордону

Нагадаємо, що з 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту. Станом на 30 листопада рух вантажівок обмежений на чотирьох пунктах пропуску.

Причиною черг на кордоні стали страйки польських перевізників. Вони вимагають повернення до системи дозволів для нашої країни. РБК-Україна побувало на українсько-польському кордоні, де утворилися черги з вантажівок понад 20 км. Детальніше - у нашому матеріалі.

Також зазначимо, що 21 листопада словацькі перевізники також почали блокувати рух вантажних автомобілів у напрямку України через пункт пропуску "Вишнє Нємецке - Ужгород". Проте наступного дня кордон розблокували.

А вчора повідомлялося, що словацькі перевізники 1 грудня збираються заблокувати один з пунктів пропуску на кордоні з Україною. Йдеться саме про КПП "Вишнє Нємецке - Ужгород". Після перекриття шляхів через Польщу, транспортний потік через Словаччину збільшився. Тому словаки теж хочуть запровадження дозволів для українських перевізників.