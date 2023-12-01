RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Словацкие перевозчики начали блокирование КПП на границе с Украиной, - ГПСУ

Архивное фото: спикер ГПСУ Андрей Демченко (facebook com)
Автор: Дмитрий Левицкий, Дмитрий Браславский

Словацкие перевозчики сегодня, 1 декабря, начали блокирование контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"В ходе взаимодействия со словацкими пограничниками получена информация о начале блокирования движения грузовиков на направлении пунктов пропуска Вишне Немецкое - Ужгород. Частичное блокирование грузового направления осуществляют словацкие перевозчики", - говорится в сообщении.

Фото: Блокировка КПП (facebook.com/AutodopravcoviaUNAS)

По имеющейся информации блокировка может нести бессрочный характер. 
Также в настоящее время известно, что, предварительно, пропуск грузовиков, следующих на выезд из Словакии, будет осуществляться по 4 транспортных средства в час, и не будет блокироваться движение для гуманитарных грузов, топлива и других важных грузов.

Движение для грузовиков на направлении въезда в Словакию будет обеспечиваться в штатном режиме. 

"В случае поступления от Словацкой стороны другой информации сообщим дополнительно. Сейчас на территории Словакии в сторону Украины в очереди находится около 900 грузовых транспортных средств", - добавил Демченко.

Блокада украинской границы

Напомним, что с 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. По состоянию на 30 ноября движение грузовиков ограничено на четырех пунктах пропуска.

Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. Они требуют возвращения в систему разрешений для нашей страны. РБК-Украина побывало на украинско-польской границе, где образовались очереди из грузовиков более 20 км. Детальнее - в нашем материале.

Также отметим, что 21 ноября словацкие перевозчики начали блокировать движение грузовых автомобилей в направлении Украины через пункт пропуска "Вишне Немецке - Ужгород". Однако на следующий день границу разблокировали.

А вчера сообщалось, что словацкие перевозчики 1 декабря собираются заблокировать один из пунктов пропуска на границе с Украиной. Речь идет именно о КПП "Вишне Немецке - Ужгород". После перекрытия путей через Польшу, транспортный поток через Словакию увеличился. Поэтому словаки тоже хотят введения разрешений для украинских перевозчиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
прикордонникипограничная служба